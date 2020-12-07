نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يهنئ محمود حميدة بيوم ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا برنس في المقال التالي

وعلق "حاتم" على الصور، قائلا: "و لا كل مين حط اللاوندي عالقلقشندي ينفع افندي في الفلاحين ولا كل مين كسر سنونه وعمل لي نونه يصدق جنونه ويرجع جنين كل سنة وانت طيب يا برنس ????".

والجدير بالذكر يصادف اليوم ميلاد الفنان العظيم محمود حميده، وهو عيد ميلاده ال 67، وهو أحد أبرز معالم الفن بمصر بأدواره في السينما والتليفزيون.

يذكر أن اخر اعمال محمود حميده فيلم"الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".

"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان الشاب أحمد حاتم، جمهوره بـ مجموعة من الصور الجديدة التي تجمعه بالفنان محمود حميدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".