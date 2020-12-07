نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب تتويجها بجائزة أفضل فيديو كليب ..كارول سماحة: "bon voyage " تجربة فارقة في مسيرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، جائزة أفضل فيديو كليب لعام ٢٠٢٠ ضمن فعاليات مهرجان "وشوشة" ، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه كليب "bon voyge" ، الذي شكل التعاون الاول بينها وبين لايف ستايلز ستديوز ، والذي ابدعت فيه المخرجة بتول عرفة بفكرة جديدة، أظهرت الموهبة التمثيلية لكارول .

حيث عملت بتول عرفة على ظهور كارول بشكلاً مختلف، وشخصية مغايرة تماماً عما اعتاد الجمهور على رؤيتها عليه، وظهرت بشخصية انفعالية متسرعة تشك في حبيبها، الذي يحاول طيلة الفيديو كليب أن يبرر موقفه ولكنها ترفض، لتتفاجئ في النهاية أن تلك الفتاة التي تسببت في الخلاف بينها وبين حبيبها، هي شقيقتها .

وأعربت كارول في تصريحات صحفية اليوم عن سعادتها الكبيرة بذلك التكريم ، الذي وصفته بالمميز ، مؤكدة أن الكليب يحمل اختلاف كبير عن الأعمال التي قدمتها في مسيرتها الفنية، وأنها تجربة فارقة بالنسبة لها.

ويذكر أن "bon voyage " إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.