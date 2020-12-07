هبة عبد الغني تتألق بإطلالة مميزة من الطراز المصري الأصيل على الريد كاربت

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هبة عبد الغني، على الوقوف على الريد كاربت قبل عرض مسلسلها الجديد" وادي الجن" مساء أمس، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتألقت هبة عبدالغني، بإطلالة مميزة، خطفت الأنظار إليها، حيث ارتدت جلابية على الطراز المصري الأصيل، و ارتدت كردان و كما ارتدت الشنطه و الحلي للمصمم المصري سامي امين، و شارك في الإطلالة بالمكياج شيريهان حلمي و بتصفيف الشعر زيزو عز.

وتجسد هبة، شخصية مرعبة لم يسبق أن قدمتها من قبل خلال مشوارها الفني، وستكون بمثابة مفاجأة غير متوقعة للجمهور، خاصة وأن المسلسل تدور أحداثه في عوالم خيالية، حول مجموعة من الشباب يخوضون عدد من المغامرات، ويعتمد مخرجه حسام الجوهري على تقنية المؤثرات البصرية "VFX" بنسبة 70% من مشاهده.

يشار إلي أن مسلسل «وادي الجن» من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور ، هبة عبد الغني،، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.

ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.