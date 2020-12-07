وفاة المخرج السوري علاء الدين كوكش..وتيم حسن وأيمن زيدان أبرز المعزين

علاء الدين كوكش المخرج والممثل السوري الشهير توفي أمس الأحد، عن عمر يناهز 78 عاماً، ونعاه شقيقه ونقابة الفنانين السوريين بدمشق، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

وفاة علاء الدين كوكش بعدد سنوات من تواجده بدار المسنين

علاء الدين كوكش كان قد قضى سنوات حياته الأخيرة في دار للمسنين، ومن المقرر أن يشيع إلى مثواه الأخير بعد ظهر اليوم الإثنين، في العاصمة السورية، ونعى الراحل عدد من النجوم من أبرزهم الفنان تيم حسن.

النجوم ينعون علاء الدين كوكش

تيم حسن كتب عبر حسابه على تويتر: "رحم الله المخرج البارز علاء الدين كوكش صانع الكثير من الأعمال السورية الجميلة المتنوعة والراسخة في ذاكرتنا.. تعازي لأسرته الكريمة وكل محبيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أما الإعلامي مصطفى الأغا فقرر توديع صديقه برسالة مؤثرة ومقتضبة عبر تويتر فكتب فيها: "كان صديقاً مبدعاً من جيل الأوائل.. رحمة الله على المخرج علاء الدين كوكش وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان أيمن زيدان نشر صورة صديقه عبر فيسبوك، وعلق قائلًا: "ها دوت الخليج قامة فنية باسقة تترجل عن صهوة الحياة.. المخرج والصديق علاء الدين كوكش.. وداعاً"

معلومات عن الراحل علاء الدين كوكش

facebook

المخرج الراحل قدم أول أعماله التلفزيونية "من أرشيف أبو رشدي" سنة 1967، وتلاه العديد من الأعمال مثل "حارة القصر"، و"أسعد الوراق"، وعشاق الدراما البدوية التي أخرج أشهر مسلسلاتها في سبعينيات القرن الماضي: "راس غليص"، و"ساري".

ومن أبرز أعماله في الثمانينيات والتسعينيات: "وضاح اليمن"، "تجارب عائلية"، و"الذئاب" و"أبو كامل"، وربما يذكر له الجيل الجديد من متابعي الدراما السورية: "البيوت أسرار"، و"أهل الراية"-الجزء الأوّل"، و"رجال العز"، أما آخر أعماله كمخرج فكان مسلسل "القربان" سنة 2014.

شارك الراحل في تأليف آخر مسرحيات الفنان السوري دريد لحام "السقوط" سنة 2011، كما أدى المخرج الراحل عددًا من الأدوار في أفلام ومسلسلات سورية، منها فيلمي "المخدوعون"، و"المتبقي"، ومسلسل "صلاح الدين الأيوبي"، و"كليوباترا"، وكانت آخر مشاركاته التلفزيونية كممثل في مسلسل "شارع شيكاغو" 2020.