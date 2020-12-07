نجلاء بدر تودع بلاتوه مسلسل "لؤلؤ"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت النجمة نجلاء بدر، من تصوير آخر مشاهدها بمسلسل "لؤلؤ" بجانب الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وبطولة مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وفي سياق منصل، انتهت "بدر" منذ أيام قليلة من تصوير مشاهدها فى فيلم "سوء الرجالة" والعمل مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان سيناريو وحوار نيفين شلبى ودينا السقا، بطولة باسم سمرة، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، وإخراج نيفين شلبى.

نجلاء بدر قد كشفت عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا مع المصور خالد فضة، أثناء تواجدها فى مدينة الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى الشهر الماضى، حيث ظهرت نجلاء بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا أبيض ودعت به صيف هذا العام قبل الانشغال بتصوير أعمالها الفنية الجديدة.

ولقد بدأت نجلاء قبل أيام تصوير مشاهدها الأولى فى مسلسل "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامى وبطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تتدرب نجلاء على التحدث باللهجة الصعيدية مع مصحح اللهجة الخاص بالعمل، لاسيما أنها تطهر بدور صعيدي للمرة الأولى.

