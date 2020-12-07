ليلى علوي تنشر صورا من ندوة وحيد حامد وتعلق: في حضرة العظيم وحيد حامد

وظهرت ليلى علوي في الصور بإطلالة مميزة وأنيقة، حيث ارتدت جاكيت مطرز وباللون الجملي، وكانت من احدى الندوات برفقة الفنانة إلهام شاهين، وعلقت على الصور، قائلة: "في حضرة العظيم الأستاذ وحيد حامد".

واستكملت الفنانة ليلى علوى مؤخرا تصوير دورها فى فيلم "ماما حامل"، وذلك بمدينة الشيخ زايد وانضمت الفنانة ويزو إلى بطولة العمل الذى من المتوقع أن يعرض فى الفترة المقبلة.

الفيلم بطولة الفنانة الكبيرة ليلى علوى، والفنان بيومي فؤاد، والذى يجسد دور زوج الفنانة ليلى علوي، وينجب منها طفلين، يؤدى دورهما حمدي الميرغني، ومحمد سلام، وهم أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

ويعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، إضافةً إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.