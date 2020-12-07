أحمد خالد صالح عن "أنصاف مجانين": الحالة الإنسانية في العمل هي التحدي

وحضر الندوة النقاشية كل من أحمد خالد صالح وسنتيا خليفة ومؤلفة المسلسل نجلاء حديني وشادي ابو النجا المدير الإقليمي لمنصة فيو الذي يعرض عليها العمل.



وقالت سنتيا خليفة خلال الندوة ان العمل مختلف كليا عن كل ما قدم من إثارة وتشويق في الوطن العربي.

مسلسل "أنصاف مجانين"، يشارك في بطولته إلى جوار أحمد خالد صالح، صدقي صخر وأسماء جلال.

وتحدثت سنتيا عن مسلسل وادي الجن، وقال ان العمل قائم بشكل كبير على المؤثرات البصرية فهي تعتبره النسخة العربية من المسلسل الشهير game of thrones.

مسلسل وادي الجن إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينتيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بشرى وريهام سعيد.

كما يشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف مثل صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، حيث وافقوا على دعم التجربة التى تعتبر جديدة على الدراما المصرية.

مسلسل "وادى الجن" تعتمد أكثر من 50% فى مشاهده على المؤثرات البصرية VFX، وتدور أحداثه حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادى الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين فى عالم سفلى خفى تسيطر عليه قوى سحرية شريرة، مع إضفاء جو من التشويق والإثارة.