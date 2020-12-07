سنتيا خليفة بندوة "وادي الجن": المسسلسل game of thrones العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - تقام حاليا ندوة صناع مسلسل "وادي الجن" في آخر ايام "ايام القاهرة لصناعة السينما" ضمن فعاليات الدورة ال 42 من مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي".

وحضر الندوة النقاشية كل من أحمد خالد صالح وسنتيا خليفة ومؤلفة المسلسل نجلاء حديني وشادي ابو النجا المدير الآقليمي لمنصة فيو الذي يعرض عليها العمل.

وقالت سنتيا خليفة خلال الندوة ان العمل مختلف كليا عن كل ما قدم من إثارة وتشويق في الوطن العربي.

واضافت سنتيا ان العمل قائم بشكل كبير على المؤثرات البصرية فهمي تعتبره النسخة العربية من المسلسل الشهير game of thrones.

مسلسل "وادي الجن" إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينتيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بشرى وريهام سعيد.