شيري عادل تكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن اعمالها المقبلة

واضافت "عادل" بأن فيلم "باب السماء" من اخراج محمود كامل، قصة وسيناريو المؤلف أحمد الملوانى، وجارى ترشيح العديد من الأبطال الذين يشاركون في العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير.

وقالت شيري عادل في تصريخ خاص لـ "دوت الخليج الفني" ، بأنها تستعد لـ فيلم جديد لها بعنوان "باب السماء" ومن المقرر بدأ مرحلة التصوير خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بين المؤلف والمخرج.

وأشارت بأنها لم تتعاقد على أي أعمال لـ شهر رمضان المقبل، مشيرة بأنه تم عرض عيلها أكثر من عمل ولكن لم تختار حتي الآن، قائلة:" في كذا عمل معروض عليا ولسه بفكر فيهم وهعلن خلال أسبوع".

وتمنت شيري عادل في عام 2021 بأنها تقدم عمل فني الفترة المقبلة ينال إعجاب جمهورها، بالاضافة الى استقرار الحياة وانتهاء فترة فيروس كورنا".

في سياق متصل، يسجل فيلم "باب السماء" التعاون الثالث بين شيرى عادل والمخرج محمود كامل بعد مسلسل "السهام المارقة"الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018 وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وكذلك حكاية "أمر شخصى" من مسلسل "إلا أنا" والتى تم عرضها مؤخرًا على قناة DMC.

يذكر أن أخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" وهى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" ولاقت نجاحا جيدًا مع الجمهور، وشارك شيرى عادل فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وجسدت شيرى فى أحداثها دور فتاة تعانى من العنوسة وبعدما تتزوج تجد صعوبات كبيرة وأشياء مفاجئة.