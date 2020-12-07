بالأسود .. رانيا منصور تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نورهان منصور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت رانيا بإطلالةجذابة وأنيقة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 ، مرتدية فستان أسود ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع جمالها ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من جمهورها ومحبيها.