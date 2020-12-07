فن ومشاهير

الأعلى للإعلام يصدر قرار بعودة ريهام سعيد مرة أخرى

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر المجلس الأعلى الإعلام قرار بعودة الإعلامية ريهام سعيد للظهور مرة أخرى وذلك عقب قرار وقف برنامجها "صبايا الخير" بسبب حلقة صيد الثعالب.

وجاء في البيان الآتي "إن التحقيقات انتهت اليوم، ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، ويشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تم وقفها عن الظهور بسبب حلقة صيد الثعالب والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها عدد كبير من الجمهور والفنانين ومنهم لقاء الخميسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا