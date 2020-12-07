أمير عيد يهاجم محمود العسيلى بسبب أغنية دنيا جديدة

هاجم الفنان أمير عيد المطرب محمود العسيلى بسبب اغنية "دنيا جديدة"، حيث قال إن هذه الأغنية خاصة به، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال أمير عيد : "انا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

كان الفنان محمود العسيلى نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يستطلع فيها رأي جمهوره عن اغنيته الجديدة، وكتب فى التغريدة قائلا: "عايزين الأغنية الجاية في أني سكة ؟ #مش_مضمون #وجع_الهوى #جنة_تكفينا #حلم_بعيد #يا_ناس #اديني_باعيش #فوقي #طلع الحلو وبس ولا حاجة جديدة خالص ؟". وجاءت التعليقات عليه من المتابعين له على تويتر، وقال أحدهم: "#وجع_الهوي" وأيضا رد آخر قائلا: "#طلع_الحلو_وبس" وكثيرون غيرهم. يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية «اختراع» مع الفنان تامر حسني وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي».

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