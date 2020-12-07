محمد نبيل يكتب: القاهرة السينمائي.. عاش يا كابتن

عبَرت الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نصف أيامها، تُجاهد لـ تُعبر عن مختلف الاتجاهات السينمائية في مصر والعالم، وتعرض لجمهورها مجموعة منتقاة من أجود الإنتاجات العالمية، بذل فريق برمجة المهرجان جهد مضني للحصول عليها.
لا شك أن القاهرة السينمائي عاد لكثير من بريقه ووهجه خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى الشكل، وأصبح محط أنظار الجميع في الداخل والخارج، ولكن يظل المضمون يحتاج إلى مزيد من العمل والإخلاص، فالأخطاء التنظيمية البسيطة أحيانا تفسد كل شيء.
ومن بين أبرز الأمور اللافتة هذا العام هو التخبط الواضح في حجز تذاكر الأفلام، والتي يتم في بعض الأحيان فوق قدرات استيعاب القاعات، ورفع لافتة Sold out يوميا بعد دقائق من فتح منافذ الحجز، ساهم في ابرازها اجراءات التباعد الصحي الصارمة، والحفاظ على نسبة حضور 50%، بخلاف تواضع نسبة المقاعد المخصصة لبطاقات الصحافة، وأزمة استمرار أزمة حضور الفيلم المصري، الذي يتحول لفوضى عارمة.
تجاهل محمود ياسين
يصارع المنتج محمد حفظي رئيس القاهرة السينمائي خلال الساعات الماضية لتبرير موقف المهرجان من عدم الإشارة إلى وفاة النجم الكبير محمود ياسين، الذي غيبه الموت عن عالمنا بعد أن أعطى حياته للفن والسينما، والحقيقة أن قيمة محمود ياسين لا تقل اطلاقا عن فاتن حمامة أو نادية لطفي الذي سبق وأن وضعهما المهرجان على مُلصقاته الرسمية.
صحيح أن مهرجان الجونة سبق، ووجه التحية لـ محمود ياسين والراحلة رجاء الجداوي، ولكنه أمر لا يبرر هذا التجاهل من قبل "القاهرة"، فقد كانت تكفينا صورة له أثناء حفل الافتتاح المترهل، حتى تخلد ذكراه في حضرة جمهوره، تلاميذه وزملائه.
أيام القاهرة السرية
واحدة من أكثر فعاليات المهرجان أهمية، هي أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تحوي ما يمكن وصفه بالذراع الإنتاجي للمهرجان، التي وفر هذا العام على عكس المتوقع حوالي 250 ألف دولار ليقدمها كمنح لصناع السينما العرب لإستكمال مشاريع أفلامهم، وهو الدور الذي كان ينقص المهرجان قبل وصول حفظي إلى رئاسته، وطالما ما نادى بتوفيره المختصين.
وبجانب هذا الشق، تتيح هذه المنصة مجموعة ثرية من النقاشات مع عدد من العقول والكيانات المبتكِرة والمختلفة، ولكنها للأسف الشديد تتم في أجواء أقرب للسرية، لا يتاح بعضها للصحفيين، والبعض الأخر نعرف بتفاصيله في نشرة المهرجان في اليوم التالي، ويكتفي المركز الصحفي مشكورا بتوفير مجموعة من الصور المُبهمة.
عاش يا كابتن
قدمت المخرجة مي زايد مساء أمس فيلمها الجديد "عاش يا كابتن" والذي ينافس ضمن المسابقة الدولية، وربما لن يغيب عن جوائزها خلال حفل الختام، لتعطى أملا جديدا في جيل واعد من المخرجين الشباب لإنقاذ تدهور السينما المحلية.
مي التي لم تعرف للاستسهال طريقا عبر رحلتها مع فيلمها المميز، تغوص بصدق في أعماق شخصيات مصرية حقيقية، وتقدم لنا مثالا على الإخلاص للسينما، فتكسر الصورة النمطية عن المرأة المصرية، رباعة رفع الأثقال قاهرة الظروف الصعبة، عبر رحلة شاقة جسدتها شخصيات
حقيقة، حطمت المفاهيم التقليدية وقلة الإمكانات لتصبح ساحة عم رمضان مصنعا لبطلات رفع الأثقال حتى الوصول إلى الأولمبياد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد نبيل يكتب: القاهرة السينمائي.. عاش يا كابتن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.