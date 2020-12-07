محمد نبيل يكتب: القاهرة السينمائي.. عاش يا كابتن

عبَرت الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نصف أيامها، تُجاهد لـ تُعبر عن مختلف الاتجاهات السينمائية في مصر والعالم، وتعرض لجمهورها مجموعة منتقاة من أجود الإنتاجات العالمية، بذل فريق برمجة المهرجان جهد مضني للحصول عليها.

لا شك أن القاهرة السينمائي عاد لكثير من بريقه ووهجه خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى الشكل، وأصبح محط أنظار الجميع في الداخل والخارج، ولكن يظل المضمون يحتاج إلى مزيد من العمل والإخلاص، فالأخطاء التنظيمية البسيطة أحيانا تفسد كل شيء.

ومن بين أبرز الأمور اللافتة هذا العام هو التخبط الواضح في حجز تذاكر الأفلام، والتي يتم في بعض الأحيان فوق قدرات استيعاب القاعات، ورفع لافتة Sold out يوميا بعد دقائق من فتح منافذ الحجز، ساهم في ابرازها اجراءات التباعد الصحي الصارمة، والحفاظ على نسبة حضور 50%، بخلاف تواضع نسبة المقاعد المخصصة لبطاقات الصحافة، وأزمة استمرار أزمة حضور الفيلم المصري، الذي يتحول لفوضى عارمة.

تجاهل محمود ياسين

يصارع المنتج محمد حفظي رئيس القاهرة السينمائي خلال الساعات الماضية لتبرير موقف المهرجان من عدم الإشارة إلى وفاة النجم الكبير محمود ياسين، الذي غيبه الموت عن عالمنا بعد أن أعطى حياته للفن والسينما، والحقيقة أن قيمة محمود ياسين لا تقل اطلاقا عن فاتن حمامة أو نادية لطفي الذي سبق وأن وضعهما المهرجان على مُلصقاته الرسمية. صحيح أن مهرجان الجونة سبق، ووجه التحية لـ محمود ياسين والراحلة رجاء الجداوي، ولكنه أمر لا يبرر هذا التجاهل من قبل "القاهرة"، فقد كانت تكفينا صورة له أثناء حفل الافتتاح المترهل، حتى تخلد ذكراه في حضرة جمهوره، تلاميذه وزملائه. أيام القاهرة السرية

واحدة من أكثر فعاليات المهرجان أهمية، هي أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تحوي ما يمكن وصفه بالذراع الإنتاجي للمهرجان، التي وفر هذا العام على عكس المتوقع حوالي 250 ألف دولار ليقدمها كمنح لصناع السينما العرب لإستكمال مشاريع أفلامهم، وهو الدور الذي كان ينقص المهرجان قبل وصول حفظي إلى رئاسته، وطالما ما نادى بتوفيره المختصين. وبجانب هذا الشق، تتيح هذه المنصة مجموعة ثرية من النقاشات مع عدد من العقول والكيانات المبتكِرة والمختلفة، ولكنها للأسف الشديد تتم في أجواء أقرب للسرية، لا يتاح بعضها للصحفيين، والبعض الأخر نعرف بتفاصيله في نشرة المهرجان في اليوم التالي، ويكتفي المركز الصحفي مشكورا بتوفير مجموعة من الصور المُبهمة. عاش يا كابتن