"أول كلام" لهنادي مهنا تتخطى المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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أحمد جودة - القاهرة - تخطت أغنية "أول كلام" للفنانة الشابة هنادي مهنى، حاجز مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"، وذلك عقب طرحها بأسبوعين فقط.

الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، صولو الموسيقار هاني مهني، جيتار مصطفي نصر، هندسة صوتية خالد رؤوف.

جدير بالذكر أن هنادي مهني احتفلت منذ أسابيع بحفل زفافها علي الفنان أحمد خالد صالح بإحدي الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن وأصدقاء العروسين.

