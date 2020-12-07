زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تفاجئ الجمهور وتنضم لفريق برنامج "ليالي الكويت"..بالصور

زينب يوسف شعبان ابنة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، والتي خطفت الأنظار بظهورها الأخير معه في الأشهر الماضية، يبدو أنها بدأت خطواتها الأولى في مجال التقديم التلفزيوني بعدما تم الإعلان عن انضمامها لبرنامج "ليالي الكويت" المعروض على شاشة تلفزيون الكويت .

انضمام ابنة الفنان يوسف شعبان لبرنامج "ليالي الكويت"

مي العيدان الإعلامية الكويتية كشفت عبر حسابها على "انستجرام" عن انضمام زينب يوسف ابنة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان لفريق تقديم برنامج "ليالي الكويت"، وذلك في ظهور جديد ومختلف لها على الشاشة بعد شهور من ظهورها الأول مع والدها عبر نفس البرنامج في شهر ابريل الماضي، مي العيدان أشادت بظهور الإعلامية الشابة وطلتها المختلفة حيث نشرت صورة لابنة الفنان الكبير وعلقت عليها قائلة: "أحلى وأحدث لوك للجميلة زينب يوسف شعبان..اخيرا انضمت للتقديم في برنامج ليالي الكويت..هذي الوجوه اللي تفتح النفس".

جدل بسبب التغيرات في شكل زينب يوسف شعبان

مي العيدان أشارت في منشورها لحساب زينب يوسف شعبان على "انستجرام" وذلك بعدما أحدثت صورها التي نشرتها الإعلامية الكويتية جدلا واسعا بسبب التغيرات الكبيرة التي ظهرت بها من حيث الشكل وقصة الشعر ولونه، وجاء تعليق متابع على الصورة التي نشرتها مي العيدان: "لا مستحيل اللي كانت معه بالبرنامج غير !تأكدي هذا الشكل مختلف تماما"، لترد مي العيدان قائلة: "دوت الخليج نفسها أشفيها البنت اسم الله عليها تجنن"، وكانت زينب شعبان قد نشرت في حسابها على "انستجرام" الفيديو الدعائي للموسم الجديد من برنامج "ليالي الكويت" والذي باتت أحد مقدميه وعلقت على الفيديو قائلة: "ليالي الكويت الموسم السادس ترقبوني لأول مره بعد انضمامي إلى الفريق وإن شاء لله أكون عند حسن ظنكم"، كما نشرت الإعلامية الشابة أكثر من صورة تجمعها بوالدها الفنان يوسف شعبان.

أول ظهور لابنة الفنان يوسف شعبان معه

زينب يوسف شعبان كشفت أثناء اللقاء الذي جمعها مع والدها في أول ظهور لها في برنامج "ليالي الكويت" في شهر أبريل الماضي أنها تدرس الإعلام وأنها لا تمتلك موهبة التمثيل كوالدها، فيما قاطعها الفنان يوسف شعبان قائلاً بأنه يترك الخيار لأبنائه حول قرارهم بإحتراف أي مهنة تتناسب مع قدراتهم ولا يجبرهم على شيء، كما تحدثت ابنة الفنان الكبير عنه فوصفته بأنه رجل متواضع جداً على الرغم من نجوميته، وتحدثت عن يومياته مشيرة الى انه يقرأ كثيراً، ويتحدثان عن تجاربه وخبراته السابقة، كما تسأله عن نجوم الزمن الجميل الذين تعامل معهم.

يذكر أن يوسف شعبان تزوج 4 مرات، المرة الأولى عام 1963 من الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات، ثم تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء، بعدها ارتبط بالفنانة الراحلة سهام فتحي، ليتزوج قبل 30 عاماً من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب، وابنه مراد المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.