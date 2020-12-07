معتصم النهار يرقص مع زوجته لين في حفل عيد ميلاده الـ36..فيديو وصور

معتصم النهار احتفل بعيد ميلاده الـ36 بحضور جمع كبير من أصدقائه وزملائه في حفل ساهر رقص فيه الفنان السوري مع زوجته لين برنجكجي احتفالا بهذه المناسبة.

معتصم النهار يرقص مع زوجته في حفل عيد ميلاده

معتصم النهار نشر عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة فيديوهات وصور من حفل عيد ميلاده الـ36 والذي احتفل به في حضور زوجته وأصدقائه والذين من بينهم المطرب العراقي سيف نبيل، معتصم النهار ظهر في الفيديوهات وهو يرقص مع زوجته لين برنجكجي أثناء تقطيع كعكة عيد الميلاد، في وقت عزفت فرقة موسيقية مجموعة من الأغاني والتي تفاعل معها المحتفين، وقد تفاجئ الفنان السوري بوجود هذه الفرقة الموسيقية في الحفل، كما قدم الفنان محمد المجذوب أكثر من أغنية احتفالا بعيد ميلاد الفنان السوري.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد معتصم النهار

معتصم النهار احتفل بعيد ميلاده مع مجموعة من أصدقائه منهم الفنان سيف نبيل الذي وجه له معتصم النهار رسالة خاصة يشكره فيها على حضوره وتواجده في حفل عيد ميلاده فقال معتصم النهار في فيديو جمعه مع المطرب العراقي: "أحلى سيف أحلى عراق في العالم، حبيبي وشكرا لوجودكم في الحفل فأنت فنان بطيبتك وبأصالتك"، الفنانة مروة الأطرش نشرت كذلك تهنئة للفنان السوري، كما وجه له الفنان أيمن عبد السلام تهنئة من خلال فيديو قال له فيها: "كل الناس قدمت له التهنئة من خلال صورة لكن أنا أوجه له فيديو حبيب القلب كل سنة وانت طيب يا معتصم وعقبال 100 سنة"، كما قدم له التهنئة الفنان السوري اسماعيل مداح، والفنانة نظلي الرواس.

موعد عرض أحدث أعمال الفنان معتصم النهار

معتصم النهار قد أعلن خلال الأيام الماضية عن موعد عرض أحدث أعماله الدرامية التي يشارك فيها وهو مسلسل "DNA"، والذي سيعرض 12 ديسمبر الجاري على تطبيق "شاهد" فكتب الفنان السوري عبر حسابه على "انستجرام": "ينطلق العرض يوم السبت١٢/١٢ على منصة شاهد vip"، والعمل من بطولة كل من عمار شلق ودانييلا رحمة وتأليف ريم حنا و من إخراج المثنى الصبح.

معتصم النهار قد خطف الأنظار وهو وزوجته أثناء احتفالهما بعيد ميلاد الأخيرة في شهر أكتوبر الماضي، وظهر معتصم في إحدى الفيديوهات وهو يصفق خلال رقص لين برنجكجي على إحدى الأغاني عند بداية الاحتفال، وقد تداول العديد من الصور والفيديوهات التي توثق تلك اللحظات خلال عيد الميلاد الذي حضره مجموعة من أصدقاء الثنائي، وحرص معتصم وزوجته على التقاط الصور التذكارية مع أصدقائهم خلال الحفل.