حسين الجسمي يعلق على نجاح "بالبنط العريض" : "كنا محتاجين جرعة تفاؤل"

حسين الجسمي كشف عن رأيه في لقائه مع برنامج "The Insider بالعربي"، في ردود الفعل حول أغنية "بالبنط العريض" والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها في شهر أغسطس الماضي.

حسين الجسمي يعلق على نجاح أغنية "بالبنط العريض"

حسين الجسمي أكد في تصريحاته للبرنامج على سعادته بردود الأفعال حول أغنية "بالبنط العريض"، وتحديدا أنها جاءت في وقت أزمة فيروس كورونا وإحتياج الجمهور لأعمال تعطي التفاؤل، وأوضح الفنان الإماراتي الكبير أن سبب نجاح الأغنية يعود إلى الجمهور الذي استقبلها بشكل حافل وساعد على انتشارها، كما قدم لجمهوره التحية والتقدير لمشاعرهم فقال حسين الجسمي: "إحنا كنا محتاجين جرعة تفاؤل والحمدلله حققناها في الأغنية والفضل يعود لله ثم للجمهور الجميل المحب الذي أوجه له كل الحب والتقدير لهذه المشاعر الجميلة".

حسين الجسمي : "أسعد بمشاركة الفيديوهات مع جمهوري"

حسين الجسمي تحدث كذلك عن المشاركات الواسعة للأغنية من قبل الجمهور وكذلك نشره للعديد من الفيديوهات لجمهوره الذي يتفاعل معها حتى في حفله الأخير في اليوم الوطني الإماراتي الـ49 حيث طلب الجمهور سماع الأغنية في الحفل، وعبر الفنان الإماراتي عن سعادته بأي مشاركة تحتوى حب ومشاعر من قبل جمهوره فقال حسين الجسمي: "أسعد دائما لكل من يوجه حب ومشاعر واستقبلها بكل صدر رحب، حلوة الحياة وحلوة المشاركة مع الناس"، وقد طرح الفنان حسين الجسمي أغنية "بالنبط العريض" في شهر أغسطس الماضي عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها، وبلغت عدد مشاهدتها أكثر من 315 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.

حسين الجسمي يشارك في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق الـ26

حسين الجسمي من المقرر أن يحيي حفلا جديدا في الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة مع الفنان تامر حسني وذلك في افتتاح مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 26 ، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "إي تي بالعربي" عن مشاركة النجمين تامر حسني وحسين الجسمي في حفل افتتاح المهرجان في يوم 17 ديسمبر، وسيقام الحفل في ساحة حديقة البرج القريبة من برج خليفة، وتعتبر تلك أولى مفاجآت المهرجان الغنائية، ومن المتوقع أن يعلن عن مشاركة عدد من النجوم في الحفلات بالمهرجان بعد عودته بقوة هذا العام بعد أزمة فيروس كورونا، وأيضاً بعد عودة الحفلات الجماهيرية في دبي خلال الفترة الأخيرة، وقد شارك الفنان حسين الجسمي خلال الأيام الماضية في حفلات اليوم الوطني الإماراتي.