صور جديدة لـ هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين تثبت ارتباطهما..فهل تلحق بشقيقتها حلا سريعا؟

هنا شيحة ومحمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، مازال كل منهما محل اهتمام الجمهور بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما، خاصة في ظل الصور التي تداولت لهما في عدة مناسبات حضراها سويًا، لكنهما حرصا مؤخرًا على عدم الظهور معًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رغم تواجدهما في نفس الفعاليات، إلا أن كل منهما قرر التقاط الصور بمفرده.

هنا شيحة ومحمود شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ الأمر في فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ42، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، حيث ظهر كل منهما بمفرده في الحفل، والتقطا الصور التذكارية مع أصدقائهما لكنهما لم يظهرا معًا أمام وسائل الإعلام، الأمر نفسه تكرر يوم عرض فيلم "حظر تجول"، حيث ساند محمود شاهين عمته الفنانة إلهام شاهين، والتقط الصور معها، بينما هنا شيحة كانت بين الحضور أيضًا وحرصت على عدم الظهور مع محمود أمام الحضور.

هنا شيحة تلتقط صورة لمحمود شاهين وتثير الجدل مجددًا حول ارتباطهما

أما بالأمس، فيبدو أن الثنائي كشفا بدون قصد عن علاقتهما، حيث نشرت هنا شيحة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة لها التقطت لها قبيل أحد العروض السينمائية في دار الأوبرا المصرية، بينما محمود شاهين فشارك متابعيه بصورة أيضًا التقطها في نفس المكان، وظهر انعكاس صورة هنا شيحة في المرآة التي وراءه، وهي تلتقط له الصورة بنفسها، وهو ما فسره البعض بأنه بمثابة تأكيد على علاقتهما.

ويأتي ذلك بعد مرور أيام قليلة من إعلان شقيقتها الفنانة حلا شيحة، ارتباطها رسميًا بالداعية الإسلامي معز مسعود، فهل تلحق هنا بشقيقتها وتعلن ارتباطها الرسمي دوت الخليج الأخرى بنجل شقيق إلهام شاهين قريبا؟

تفاصيل انتشار أنباء ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين

وبدأت أنباء ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين تنتشر بعد ظهورهما الرومانسي في عدة مناسبات خاصة مع أصدقائهما، مثل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج وعيد ميلاد محمود أيضًا، الذي ظهرت هنا وهي ترقص معها فيه، وقرر الثنائي الصمت وتجاهل الرد على أنباء ارتباطهما، سواء بالنفي أو التأكيد.

كما يحرص الثنائي على عدم التفاعل بشكل واضح مع منشورات كل منهما على انستجرام، عن طريق كتابة التعليقات، بل اكتفى كل منهما بإبداء الإعجاب على بعض من صورهما.

ويبدو أن علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين بدأت في كواليس تصوير مسلسل "شاهد عيان" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته حسن الرداد، حيث عمل محمود شاهين مع فريق تصوير المسلسل، وبعدها بدأ يظهر بكثافة في معظم المناسبات مع هنا شيحة، بطلة العمل أيضًا.