حصاد 2020: نجمات لبنانيات واجهن أزمات صعبة هذا العام أبرزهن نانسي عجرم ونادين نجيم

أزمات متعددة واجهت العديد من النجوم في الوسط الفني خلال عام 2020، ونسلط الضوء على تلك التي طالت أشهر النجمات اللبنانيات واثارت ضجة كبيرة وجدلاً بين الجمهور ومن بينها أزمة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم بعد واقعة اقتحام منزلهما الزوجي ومقتل المقتحم على يد الأخير، وأزمة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري الى جانب مواجهة النجمة نادين نسيب نجيم لواقعة مريرة بعد نجاتها من انفجار بيروت وإصابتها بشكل بالغ في وجهها.

نلقي الضوء معكم على تفاصيل ابرز الأزمات الصعبة التي واجهت 3 نجمات لبنانيات في العام 2020:

أزمة نانسي عجرم وزوجها بعد اقتحام سارق لمنزلهما

في شهر يناير 2020 ضجت المواقع الإلكترونية وحسابات السوشيال ميديا بخبر اقتحام سارق لمنزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم لينتج عن ذلك مقتل المقتحم على يد زوج نانسي حيث اطلق عليه حوالي 16 رصاصة وأرداه قتيلاً في المنزل.

ووفقاً لرواية النجمة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، فإنهما تفاجآ بإقتحام لص لمنزلهما ليلاً بداعي السرقة ومحاولته لإقتحام غرفة بناتهما تحت تهديد السلاح بغية الضغط على أصحاب المنزل لإعطائه الأموال، ما جعل فادي الهاشم يدخل في مواجهة مع المقتحم ويرديه قتيلاً بسلاح ناري، وانتشرت حينها مقاطع فيديو تظهر اجزاء من الحادث الذي وقع في الفيلا.

في المقابل، صرّح أهل القتيل بأن الضحية الذي يدعى محمد موسى كان عاملاً لدى فيلا منزل نانسي عجرم وتم قتله عمداً، وفندوا رواية نانسي عجرم وزوجها، فأثارت القضية الرأي العام بشكل كبير وجدلا واسعا في الوسط الفني وبين الجمهور واستمرت تداعياتها لأشهر مع ردود فعل كل من الطرفين ومحاميهم والكشف عن المزيد من الكواليس والخيوط الجديدة، وصولاً الى اصدار الحكم مؤخرا في شهر اكتوبر الماضي 2020 بإدانة زوج نانسي بجناية القتل طبقًا للمادة 547، والمادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب.

وفسر محامي فادي الهاشم التطورات الأخيرة خلال تصريحات له لبرنامج "اي تي بالعربي"، وقال أن الحكم على موكله جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب.

نجاة نادين نجيم من انفجار بيروت واصابتها بوجهها

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم واجهت في شهر اغسطس 2020 أزمة قاسية وصعبة لكن العناية الإلهية أنقذتها من الموت بعد تواجدها في منزلها المجاور لمكان وقوع انفجار كبير في مرفأ بيروت بتاريخ 4 اغسطس الفائت، فأصيبت جراء ذلك بوجهها، كما خضعت لعملية جراحية استمرت لحوالي ست ساعات فق روايتها في احدى تدويناتها.

نادين نجيم تمكّنت من تجاوز هذه الأزمة الصعبة لكنها لن تنسى هذه التجربة المأساوية التي روت تفاصيلها في برنامج "احمر بالخط العريض" وكشفت من خلالها عن صور صادمة لوجهها بعد تعرضها لجروج بالغة فيه، وشكرت الله لعدم تواجد أولادها لحظة الإنفجار معها في المنزل، وقالت بأن انقاذ وجهها كان يعادل انقاذ حياتها ومهنتها ومستقبلها.

ازمة هيفاء وهبي مع مدير اعمالها محمد وزيري

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صدمت الجمهور قبل أشهر ماضية بعد كشفها عن تعرضها لعملية نصب كبيرة والاحتيال من قبل مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، الذي استولى على أموال خاصة بها كانت نظير مشاركتها في حفلات وبرامج وأعمال فنية، بالإضافة إلى استيلائه على أموال من المنتجين وتحوليها لحسابه، واتهمت هيفاء وهبي وزيري امام النيابة العامة بخيانة الأمانة والاستيلاء على أموالها والتي قدرت بـ 63 مليون جنيه الى جانب إحدى الوحدات السكنية .

ولاحقاً تم القبض على محمد وزيري حيث ما يزال رهن التحقيقات داخل السجن، وتم تجديد حبسه أكثر من مرة بسبب القضايا التي أقامتها النجمة اللبنانية ضده.

وجاءت هذه الأزمة بعد سنوات من العمل بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري، والذي كان من المقربين منها في السنوات الأخيرة حتى انتشرت تكهنات وشائعات حول زواجهما بسبب رومانسيتهما، وبدأ وزيري العمل مع هيفاء كمدير أعمالها قبل ان ينهي تعاونه معها كمنتج لفيلمها الأخير "أشباح أوروبا".