بيت الزبير يقيم جلسة افتراضية حول “المهرجانات المسرحية العربية”

مسقط -الوطن:

ضمن الجلسات الافتراضية التي تبثها منصات مؤسسة بيت الزبير في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر يقيم مختبر المسرح غدا الأربعاء جلسة حول المهرجانات المسرحية العربية ومدى تحقيقها للغايات التي وضعت من أجلها. حيث يستضيف عضو مختبر المسرح أحمد الكلباني كلا من الممثل المسرحي الكويتي عبدالله التركماني، ومخرج ورئيس فرقة الدن محمد النبهاني للحديث عن دور المهرجانات المسرحية في تغذية المسرح. وإلى أي مدى يمكن الموازنة بين محتوى العرض وتحقيق شروط الحصول على الجوائز. كما يسترجع الحوار أبرز المهرجانات الخاصة بالمسرح العربي، ومحاولة وضعها تحت المجهر للتعرف على الأثر الذي أحدثته لدى المشتغلين في المجال. بالإضافة لعدد من المحاور تتعلق بخبرات ومعارف لجان التحكيم ومدى جاهزية الفرق المسرحية تنظيميا للتنافس في أعلى المستويات.

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