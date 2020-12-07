ندوة حول “كتاب الضاد” بكلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي :

نظمت كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بولاية منح صباح أمس ندوة نقاشية عن سلسلة (كتاب الضاد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها) الذي أصدرته جامعة نزوى مؤخرا ممثلة في معهد الضاد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. قدم الجلسة النقاشية الدكتور غسان الشاطر مدير معهد الضاد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة نزوى وبحضور أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية بالكلية، تحدث فيها عن المراحل الفنية التي سبقت إصدار الكتاب ورسم الفلسفة العامة للكتاب، والمدة الزمنية التي استغرقها الكتاب منذ فترة التأليف والتجريب، والتقييم ليصدر مؤخرا بحلته الجديدة والتي تتكون من 9 كتب منها دليل المعلم .

وفي ختام الندوة قدم أعضاء الهيئة التدريسية بعض الملاحظات والمقترحات للسلسلة وأشادوا بأهمية وجود مثل هذا النوع من الكتب التعليمية التي من شأنها رفد مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بتجربة نابعة وملامسة للثقافة والبيئة العُمانية الأصيلة.

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