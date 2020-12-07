المصور سلمان الحجري .. علاقة وطيدة مع العدسة وسجل حافل بالإنجازات

حقق 206 جوائز دولية

كتب : يوسف بن سعيد المنذري

أصبحت الصورة جزءا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا ووسيلة أساسية لاقتناص لحظات من الزمن في مختلف الأحداث وواجهة للترويج عن الكنوز السياحية والمناظر البديعة الخلابة وتوثيق الماضي الجميل ببساطته وتخليد كفاح الأجداد، وهنا يأتي دور المصور الذي يسعى لكي يروي عشقه ويلاحق شغفه من أجل بلوغ قمة التميـــز ففي كل صورة تنتجها عدسته تختزل قصة كفاح وجهد واستكشاف وانتظار ومغامرة تنتهي عندها كبسة الزر التي تعطي الإشارة الخضراء المتعلقة بالتنفيذ وفق الرؤية التي سبقها رسم الزاوية المناسبة والوقت والأدوات، وهنا نسرد تفاصيل رحلة امتد عمرها 8 سنوات للمصور الفوتوغرافي سلمان بن محمد الحجري من ولاية بدية أحد المصورين البارعين على المستويين المحلي والدولي حيث لغة الأرقام تتحدث عن انجازاته والتي بلغت 206 انجازات دولية.

بدأ الحجري يشق طريقه في عالم الضوء عام 2013 ، وقد لاقى تشجيعا من قبل الأصدقاء حيث كان حاضرا بعدسته في المناسبات الإجتماعية والوطنية لتوثيق أجمل التفاصيل وتطوير مستواه حيث كانت هذه التجارب تصقل مهاراته وتعالج الأخطاء فقد كان حريصا لتلقي النقد الهادف من قبل المختصين في المجال، كما كان لا يتردد في تنفيذ أفكاره بمضمون مختلف عن الآخرين.

وحول تزايد أعداد المصورين والمصورات في السلطنة تحدث الحجري وقال: أعتبرها ظاهرة إيجابية وتخدم الساحة العمانية بالأخص لو تم توظيفها بمبدأ الكيف وليس الكم حيث تخلق أجواء تنافسية وتقدم نتاجات إبداعية تساهم في تفوق المصور العماني في المحافل الدولية، وأضاف : لو عدنا بالمقارنة بين الحاضر والماضي سنجد في حاضرنا بأن المصور متاحة له كل السبل في خضم تنافس الشركات المنتجة لمستلزمات التصوير وامكانية طلبها الكترونيا دون جهد وعناء مما ساهم في تزايد الأعداد بشكل ايجابي.

الحديث عن انجازات الحجري لا ينتهي حيث يمتلك رصيدا حافلا، وما زال يتذكر عندما وصله عبر البريد الإلكتروني خبر فوزة بثلاث جوائز دفعة واحدة، حينها تلقى اتصالا من قبل أحمد البوسعيدي رئيس جمعية التصوير للتهنئة والإشادة بدور الحجري في رفع اسم السلطنة في المسابقات الدولية حيث حقق الحجري 206 جوائز دولية 61 منها ذهبية، وقد كان آخرها ذهبية كأس العالم للتصوير هذا العام بمحور الأبيض والأسود، وما زال يطمح بتحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والدولية.