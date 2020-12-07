مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يعقد اجتماعه السنوي الـ 16

اطلع على مركز البيانات الاحتياطي ومنظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية مسقط ـ “الوطن” :

عقد مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اجتماعه السنوي السادس عشر لعام 2020م، حيث اطلع المجلس خلال اجتماعه على المراحل الأخيرة لسير وتجهيز مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية (وصول) والذي يعد من أهم المشاريع الوطنية التي تقودها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالسلطنة.

ترأس الاجتماع معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، بديوان عام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أمس.

ويسعى مشروع (وصول) الى توفير منظومة لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية تشمل كافة الخصائص اللازمة لإدارة الوثيقة من لحظة نشأتها وحتى وصولها لمصيرها النهائي بطريقة مثالية تتوافق مع دليل الإجراءات الوطني لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية. ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى 15 جهة حكومية بالإضافة الى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، كما يهدف المشروع الى توحيد سياسات إدارة الوثائق بطريقة إلكترونية وزياد الكفاءة الفعالية للجهات الحكومية في إدارتها لوثائقها الحكومية، وتمكين الجهات الحكومية من التراسل بشكل الكتروني. كما اطلع المجلس على مركز البيانات الاحتياطي لبيانات ووثائق الجهات المختلفة المشمولة بالمشروع حيث ستكون البيئة التشغيلية للنظام في السحابة الحكومية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة الاحتياطية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وسيتم تدشين منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية للجهات المعنية مطلع العام القادم، حيث انه وفي حال وقوع أي طارئ يتم تشغيل البيئة الاحتياطية للنظام.

وناقش المجلس في اجتماعه مقترح مشروع إنشاء مركز البيانات الاحتياطي الخاص بالهيئة خارج محافظة مسقط، كما استعرض برامج سير أعمال الهيئة وتقارير الإنجاز والخطط المستقبلية التطويرية المواكبة للمتغيرات بما يضمن استمرارية مشاريع وبرامج تطوير القطاع الوثائقي في السلطنة، كما تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في اجتماعاته السابقة والمصادقة على محضر الاجتماع الخامس عشر، كما ناقش مجلس الإدارة خطة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لعام 2021م وتم إقرارها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء، كما استعرض مجلس الإدارة في الختام جدول الأعمال المعروضة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

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