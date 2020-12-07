ظافر العابدين لـ"دوت الخليج الفني": نقد "خط الدم" أضحكني.. ولسنا معتادين على هذه الأعمال.. وهذه شخصيتي في "العنكبوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - ظافر العابدين فنان من طراز فريد، أثبت تواجده في الدارما المصرية خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبح من أهم نجوم التلفزيون وأصبح نجم الرومانسية الأول ولكنه مؤخرا قام بعمل تجربة "خط الدم" والذي لاقي ردود أفعال كبيرة قابلها ظافر بخفة دم وروح مرنة ويستعد حاليا لفيلم "العنكبوت" وكان للفجر الفني هذا الحوار معه:

هل تتعمد اختيار شخصيات مختلفة والتنويع بينها؟

بالتأكيد لكن الأهم بالنسبة لي هو العمل نفسه والاسكريبت الذي أتلقاه، موضوع العمل هو العنصر الأهم بالنسبة لي وأن يكون موضوع مهم.

كيف كان التعاون مع احمد السقا في العنكبوت؟ وما هو دورك في العمل؟

سعيد بأول تعاون لي مع الفنان أحمد السقا هو أخي، والعمل معه مختلف عما قدمته من قبل فهو أكشن والفيلم أكشن ويحتوي على إثارة كبيرة ويضم نجوم كبار للغاية، دوري في العمل مختلف تماما أقدم شخصية شريرة وهناك شوية خبث شخصية خبيثة ويدور أحداث كثيرة حول الشخصية.

كيف رأيت ردود الأفعال على تجربة "خط الدم"؟

أنا سعيد للغاية بهذه التجربة خاصة أنها تجربة جديدة لسنا معتادين عليها في السينما والدراما العربية وهي فكرة "الفامبير".

وكيف رأيت الانتقادات حول العمل؟

بعض الجمهور لم يتقبل هذه الفكرة ولم يتقبلني في هذا الدور فهم يرومي دائما في الدور الرومانسي بشكل أكبر لكن أنا تقبلت في النهاية جميع اراء الناس بشأن العمل سواء الإيجابية أو السلبية.

الفيلم لم يكن فيلم رعب فقط لكنه اجتماعي أيضا ويحتوي على مواضيع اجتماعية، الجمهور لديه فكرة عن أفلام "الفامبير" أنها رعب فقط وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.

هل ستتواجد في الموسم الرمضاني المقبل؟

لا غير صحيح، سأشارك في فيلمين من مصر بينهما فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا.

هل هناك عمل درامي مع نيللي كريم؟

لا حتي الآن ليس هناك اي عمل مع نيللي كريم حتي الآن ولكني سعيد بالتعاون معها فهي فنانة مميزة وناجحة.

كيف تري نجاح مسلسل "عروس بيروت" وهل تري الجزء الثاني حقق نفس نجاح الجزء التول؟

لا بالعكس هو رقم واحد على منصة "شاهد" وفي إم بي سي فور، والجمهور الذي تابع الجزء الأول يتابع الجزء الثاني.

وأعتقد أن السر وراء نجاح مسلسل "عروس بيروت"، هي كتابة العمل المميزة والحبكة الدرامية المميزة بين شخصيات العمل والتركيبة بين الفنانين المميزة في هذا المسلسل الاجتماعي.

هل سنراك في أعمال هوليودية؟

شاركت في أعمال أوروبية عديدة وبالتأكيد لو أتيحت الفرصة للعمل في هوليود سأوافق بالطبع.