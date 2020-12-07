بهذه الطريقة.. دينا فؤاد تشوق جمهورها لمسلسل "جمال الحريم"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت الفنانة دينا فؤاد جمهورها ومحبيها لمسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "جمال الحريم".

وشاركت دينا فؤاد جمهورها البوستر الدعائي للمسلسل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت دينا على البوستر قائله:"جمال الحريم ..قريباً".

وهنأها أحد محبيها وكتب : مبروك وبالتوفيق ديما يا أختي الجدعة.

مسلسل «جمال الحريم» من إنتاج شركة سينرجى، بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.