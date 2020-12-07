زينة تتألق خلال تكريمها كأفضل ممثلة في مهرجان "وشوشة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت لفنانة زينة خلال تكريمها في مهرجان "وشوشة" كأفضل ممثلة لعام 2020 .

وشاركت زينة جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك اثناء تكريمها في المهرجان.

وظهرت زينة بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان أنيق باللون الأبيض ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

وعلقت زينة على الصورة قائلة "جائزة افضل ممثلة سينما 2020 عن فيلم الفلوس".

والجدير ذكره أن زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

