بعد خمسة أشهر.. هذا ما حققته أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد

حققت أغنية عدى الكلام للفنان المغربي سعد لمجرد 103 ملايين مشاهدة بعد مرور 5 أشهر على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي" فى مصر والمغرب.

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

وكانت حالة من الغضب والاستياء أصابت مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلان الصفحة الرسمية لـ كايرو شو عن مجيء الفنان سعد لمجرد لمصر لإحياء حفل غنائي بمناسبة مرور عامين علي مشروع كايرو شو.

وأعلن الجمهور عن مقاطعة عروض كايرو شو بسبب اختيارهم لسعد المجرد خاصة أنه متهم في عدد كبير من قضايا الاغتصاب وأنه لا يليق بالشعب المصري.

وحذفت كايرو شو الملصق الدعائي للحفل من موقعها بعد تصدر هاشتاج #سعد_لمجرد_مغتصب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المغني المغربي متهما في قضية الاعتداء على شابة فرنسية وتم القبض عليه واعتقاله بسببها، لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.