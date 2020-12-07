شاهد.. رد فعل ريهام سعيد على قرار عودة بث برنامجها "صبايا الخير"

علقت الإعلامية ريهام سعيد على قرار عودة برنامجها " صبايا الخير وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتبت ريهام سعيد "الحمد الله " .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :

مبروك ياقلبى - الحمدالله - الحمدالله ياحبيبتى

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و يذكر ان فتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق اليوم مع الإعلامية ريهام السعيد مقدمة برنامج صبايا الخير، الذى يعرض على قناة النهار، وذلك بسبب المخالفات التى جاءت بحلقة صيد الثعالب.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ "دوت الخليج" إنه سيتم فتح التحقيق اليوم مع ريهام سعيد وبحضور الممثل القانوني لقناة النهار، فى حلقة "تعذيب الثعالب"، التي أثارت غضبا واسعا.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق، وقال المجلس إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

كما أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور على أي وسيلة إعلامية وعن مزاولة أي نشاط إعلاني لحين تقنين أوضاعه مع نقابة الإعلاميين وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.

جاء قرار منع أسامة كمال من الظهور الإعلامي لاختراقه قانون النقابة وعدم تنفيذه القانون 93 لسنة 2016.

كما أصدر نقيب الإعلاميين القرار رقم 22 لسنة 2020 والذى ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدم برامج بقناة النهار لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 5/12/2020 واطلع على تقرير المرصد الإعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها على شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.