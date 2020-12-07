مجرد شائعات| مصدر مقرب من الهضبة ينفي طرحه أغنية "تخسر"

نفى مصدر مقرب من الفنان الكبير عمرو دياب ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول طرحه لأغنية باسم "تخسر" ضمن أغنيات ألبومه القادم.
وكان عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت بعض الأخبار حول أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديدة ومن بينها أغنية بعنوان "تخسر" للشاعر بهاء الدين محمد ولحن عمرو دياب وتوزيع طارق مدكور.
وأكد المصدر أن عمرو دياب يتكتم تفاصيل ألبومه الجديد، والذي يواصل تسجيل أغنياته حاليًا دون الإفصاح عن أغنياته النهائية أو موعد طرحه النهائي، حيث لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للألبوم حتى الآن.
وكان تساءل كثيرون من رواد السوشيال ميديا عن سر رفض الفنان عمرو دياب الإنجاب من زوجته دينا الشربيني، وذلك بعد اتضاح الرؤية ومعرفة سبب الخلاف بين الثنائي الذي وصف دائما بأنه الأكثر رومانسية في الوسط الفني.
لماذا يرفض عمرو دياب الإنجاب من دينا الشربيني؟
مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب كشف لـ" دوت الخليج" تصوره عن سبب رفضه الإنجاب من دينا الشربيني، مؤكدا أنه تصوره الخاص وأنه لم يتحدث مع الهضبة في هذا الأمر الخاص.
المصدر قال إن سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، من أجل إسعاده، وإسعاده فقط، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر، والمؤكد أن الأمر لن يصبح كذلك حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس الوتيرة.
السبب الثاني، حسب المصدر المقرب من عمرو دياب، أن عمرو دياب سبق له الإنجاب من زوجتيه الأوليين، المصرية شيرين رضا، والسعودية زينة عاشور، أي أن تجربة الإنجاب ليست جديدة عليه، وأنه جرب من قبل تجربة الأبوة، خلافا لـ دينا الشربيني التي لم يسبق لها الإنجاب أبدا، فضلا عن أنه لم يسبق لها حتى ارتداء فستان زفاف في العلن.
السبب الثالث، حسبما يقول المصدر، إن الإنجاب سيقتضي إعلان زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميا، وهو أمر لم يفعله عمرو دياب ولا دينا الشربيني، إلا للمقربين فقط، ولكن بعيدا عن الجمهور والإعلام، حتى أن عددا من الصحف والمواقع لا تنشر اسم دينا الشربيني بوصف زوجة عمرو دياب بسبب عدم إعلانه رسميا.
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