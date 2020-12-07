واجب وطني.. درة بفستان الزفاف للمرة الثانية.. صور

ارتدت الفنانة التونسية درة زروق فستان العروس مرة أخرى، من خلال جلسة تصوير جديد مع مصممة الأزياء نفيين القاضي وذلك دعم منها للقضية الفلسطينية.

وأعربت مصممة الأزياء نفيين القاضي عن سعادتها عن الفستان وقالت : بحكم كوني مصممة أزياء فكان لدي حلم وهو تقديم القضية الفلسطينية وإظهار هويتنا وتراثنا في فستان، لأنه يمثل هوية الشعب الذي يحارب بشتي الطرق ، والابداع والنجاح أيضا سلاح اقوي من البندقية ، والحفاظ علي هويتنا وتراثنا من اهم الأسلحة ، والفستان تم الحفاظ فيه علي كل تفصيله قديمة للتراث وتم المزج فيه بين استخدام القماش التراثي وكذلك الموضة الحديثة وقدمته الفنانة درة في جلسة تصوير بشكل جميل ، وعن اختيار درة بالتحديد لتقديم الفستان قالت : انها لن تجد افضل من أيقونة كبيره مثلها لارتدائه .

جلسة التصوير تمت في دبي وتحديدا في park hyatt تحت اشراف الاستايلست يمني مصطفي والشعر من صالون رامي ، والمكياج مع خبيرة التجميل مني جمال .