The croods : a new age يتصدر البوكس أوفيس .. فيديو

تصدر فيلم The croods : a new age لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ بوكس اوفيس في الأسبوع الثاني من عرضه محققا 4 ملايين و 400 ألف دولار أمريكي بعد عرضه في 2205 صالة عرض أمريكية.

وتدور أحداث المسلسل حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

ودخل الى السابق هذا الأسبوع فيلم half brothersالذي حصد 720 الف دولار امريكي في الأسبوع الأول من عرضه.

وتراجع الى المركز الثالث فيلم Freaky الذي حصد خلال هذا الاسبوع 460 ألف دولار أمريكي، وتدور أحداث الفيلم حول تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أن يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد.

وحقق فيلم All my life 350 ألف دولار أمريكي، وتدور أحداث الفيلم يتم التخلص من خطط زفاف الزوجين عندما يتم تشخيص إصابة العريس بسرطان الكبد.

وحصد فيلم the war with grand pa إيرادات بلغت 320 ألف دولار أمريكي، وتدور أحداث فيلم The war with Grand pa حول انزعاج الطفل من أنه يجب عليه مشاركة الغرفة التي يحبها مع جده، ويقرر بيتر إعلان الحرب في محاولة لاستعادتها.