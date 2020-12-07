وكشفت رنا رئيس لكاميرا صدي البلد عن اعمالها القادمة قائلة انها تقوم بتحضير دورها في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني وكذلك مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال.
وقال الإعلامي مروان يونس لكاميرا "دوت الخليج" إنه يستعد لبطولة فيلم بعنوان "عروستي" بالمشاركة مع أحمد حاتم وجميلة عوض.
وكشفت "هند حيدر" مهندسة ديكور مسلسل "وادي الجن" عن كواليس العمل.
وقالت هند لكاميرا دوت الخليج: "المسلسل خيالي والديكورات بتتبني من الأول والمشاهد جميعها كانت في غاية الصعوبة".
وتابعت هند: "نقوم ببناء قصر وقاعة عرش ومملكة كاملة لوادي الجن ومن المشاهد المرعبة أننا نقوم بتحويل جدة لقطة صغيرة والمسلسل ما زال مستمرا لأننا لم نتنهي التصوير بعد".
المسلسل تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.
ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين كضيوف شرف مثل صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، مع ظهور خاص للفنانة بشرى، حيث وافقوا على دعم التجربة التى تعتبر جديدة على الدراما المصرية
ليلى وملك أحمد زاهر
وأخيرا التقت كاميرا دوت الخليج ليلى وملك ابنتي الفنان أحمد زاهر اللتين تحدثتا عن جديدهما الفني المقبل، كما غنتا ورقصتا على أنغام "لقيت الطبطبة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ كاميرا دوت الخليج.. علا رامي: أصبت بكورونا.. وملك وليلي أحمد زاهر: "أنصاف مجانين" غريب ويخض | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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