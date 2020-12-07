قالوا لـ كاميرا دوت الخليج.. علا رامي: أصبت بكورونا.. وملك وليلي أحمد زاهر: "أنصاف مجانين" غريب ويخض | شاهد

وكشفت رنا رئيس لكاميرا صدي البلد عن اعمالها القادمة قائلة انها تقوم بتحضير دورها في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني وكذلك مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال.

وقال الإعلامي مروان يونس لكاميرا "دوت الخليج" إنه يستعد لبطولة فيلم بعنوان "عروستي" بالمشاركة مع أحمد حاتم وجميلة عوض.

وأضاف على هامش مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الذي تتواصل فعالياته حاليا أنه اكتشف في أزمة كورونا أنه يحب الجلوس في البيت أكثر من الخروج، مؤكدا: "علاقتي بالكنبة بقت أقوى"، و"بقيت عامل زي البطة البلدي".

وكشفت "هند حيدر" مهندسة ديكور مسلسل "وادي الجن" عن كواليس العمل.

وقالت هند لكاميرا دوت الخليج: "المسلسل خيالي والديكورات بتتبني من الأول والمشاهد جميعها كانت في غاية الصعوبة".

وتابعت هند: "نقوم ببناء قصر وقاعة عرش ومملكة كاملة لوادي الجن ومن المشاهد المرعبة أننا نقوم بتحويل جدة لقطة صغيرة والمسلسل ما زال مستمرا لأننا لم نتنهي التصوير بعد".

المسلسل تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.

ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين كضيوف شرف مثل صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، مع ظهور خاص للفنانة بشرى، حيث وافقوا على دعم التجربة التى تعتبر جديدة على الدراما المصرية