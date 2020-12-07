وفاة المخرج السوري علاء الدين كوكش في دار المسنين

نعى عدد من المبدعين السوريين الفنان والمخرج الراحل

وكان الفنان الراحل علاء الدين كوكش قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 30 مسلسلا منها "مذكرات حرامي، حارة القصر، أولاد بلدي، أسعد الوراق، راس غليص" وغيرها كثر، فضلًا عن أعماله الكثيرة التي تنوعت بين السينما والمسرح.

ودرس الراحل في قسم الدراسات الاجتماعية والفلسفية- جامعة دمشق في مطلع الستينيات، في الفترة نفسها التي اجتذبه فيها التليفزيون في سوريا، فالتحق بالعمل منذ الأعوام الأولى لانطلاقته، ثم أوفد إلى ألمانيا الديمقراطية، حيث اتبع دورة في الإخراج التليفزيوني عام 1966.

وكان كوكش من عائلة فنية معروفة، وتزوج من الفنانة ملك سكر وأسفرت الزيجة عن ابنته (سمر كوكش) التي درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.