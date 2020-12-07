سيرين عبدالنور تطل على متابعيها بالأسود وتسحر الجمهور بجمالها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة سيرين عبدالنور التفاعل الدائم مع محبيها وجمهورها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

وشاركت سيرين جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نسرين بالصورة جميلة كعادتها بإطلالة عصرية مرتدية فستان جلد أنيق باللون الأسود واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب باللوان الداكنة المتناسب مع إطلالتها فبدت أكتر جمالاً.

وعلقت سيرين على الصورة قائله: " الثقة بالنفس تجعل من العصفور صقرا ، ومن الوردة حديقة ومن الحلم حقيقة .

والجدير ذكره أن آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "دانتيل" وهو من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.

ومسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.