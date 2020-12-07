فن ومشاهير

غدا في مهرجان القاهرة.. عرض 5 أفلام قصيرة في "سينما الغد" من بينها "ستاشر" الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان

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القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض في الثالثة والنصف من مساء غدا الثلاثاء، الجزء الرابع من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

يضم برنامج غداً 5 أفلام هي؛ الفيلم الكازاخستاني "تاريخ الحضارة" للمخرجة زنات ألشانوفا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم السعودي "من يحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر في عرضه العالمي الأول، وفيلم التحريك الفرنسي "الثقب" للمخرج فريد جوبين في عرضه العالمي الأول، والفيلم التونسي "نور" للمخرجة ريم نخلى في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


كما سيعرض خارج المسابقة الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج سامح علاء، الفائز بجائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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