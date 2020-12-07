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نجوم الفن يحرصون على حضور سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن للحضور في سادس ايام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور الفنانة لبلبة، والفنان أحمد مالك، ومحمد حفظي رئيس المهرجان.

من الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي شهد في حفل الافتتاح يوم الأربعاء الماضي حضور عدد كبير من النجوم والنجمات.

شهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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