فيلم undine يفوز بجوائز النقاد العرب

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية اليوم، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، قبل عرض الفيلم الفرنسى جاجارين، وجاء ذلك بعدما شاهد نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلما من 22 دولة أوروبية.

واعلنت الناقدة علا الشيخ عن الفيلم الفائز وهو undine.

تضم لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية 56 ناقدا من 14 دولة أوروبية.

وكان قد اعلن مركز السينما العربية عن الأفلام الثلاثة المرشحة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي جاءت بعد أن شاهد نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلمًا من 22 دولة أوروبية، كانت ضمن القائمة الأولية للأفلام المرشحة للجائزة التي سوف يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بها، خلال حفل يُقام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 إلى 10 ديسمبر).

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، ويدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.

وجاءت لجنة التحكيم كالتالي

إبراهيم حاج عبدي (سوريا)، أحمد سامي (مصر)، أسامة عبد الفتاح (مصر)، إقبال زليلة (تونس)، أمل الجمل (مصر)، أندرو محسن (مصر)، حسام عاصي (فلسطين)، حسن حداد (البحرين)، حمادي كيروم (المغرب)، خالد علي (السودان)، خالد محمود (مصر)، خليل الدمّون (المغرب)، رحمة الحداد (مصر)، رشا حسني (مصر)، رشيد نعيم (المغرب)، زياد خزاعي (العراق)، شفيق طبارة (لبنان)، صفاء الليثي (مصر)، صفاء أبو سدير (العراق، المملكة المتحدة)، ضحى الورداني (مصر)، طارق الشناوي (مصر)، طارق بن شعبان (تونس)، طاهر علوان (العراق)، عبد الستار ناجي (الكويت)، عبد الكريم قادري (الجزائر)، عبد الكريم واكريم (المغرب)،عرفان رشيد (العراق)، عصام زكريا (مصر)، علا الشافعي (مصر)، علا الشيخ (فلسطين/ الإمارات)، علي وجيه (سوريا)، علياء طلعت (مصر)، فهد الأسطا (السعودية)، قيس قاسم (العراق)، كاظم السلوم (العراق)، لمياء قيقة (تونس)، ماجدة خير الله (مصر)، محمد بنعزيز (المغرب)، محمد رُضا (لبنان)، محمد سيد عبد الرحيم (مصر)، محمد شويكة (المغرب)، محمد طارق (مصر)، محمد عاطف (مصر)، محمد علَّال (الجزائر)، محمد عوض (مصر)، ناجح حسن (الأردن)، نبيل حاجي (الجزائر)، ندى أزهري (سوريا)، نديم جرجورة (لبنان)، نرجس طرشاني (تونس)، نضال قوشحة (سوريا)، مهدي عباس (العراق)، هدى ابراهيم (لبنان)، هند مزينة (الإمارات)، هوفيك حبشيان (لبنان)، يسرى الشيخاوي (تونس).