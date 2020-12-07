وفاة شقيق الفنان الراحل محمود عبد العزيز

أعلن المنتج محمد محمود عبد العزيز وفاة عمه، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتب محمد محمود عبد العزيز: "برجاء الدعاء لأبويا وعمي محمد وكل اللي رحلوا عنا .. ان لله وانا اليه راجعون".
وانهالت تعليقات من متابعيه من أجل تقديم التعزية ومواسته في رحيل عمه بعد سنوات من وفاة والده الفنان الكبير محمود عبد العزيز.
يذكر أن محمود عبد العزيز قد تعرض في الفترة الأخيرة من حياته إلى أزمة صحية حادة بسبب مرض الأنيميا مما أودى بحياته خاصة بعد نقص الدم في الجسم، وتوفى في اواخر عام 2016.
يذكر أن أحدث أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".
العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".
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