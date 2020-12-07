دائما تلميذة.. تارا عماد تستعرض رشاقتها بتمرين رياضي صعب.. فيديو

نشرت الفنانة تارا عماد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو لها وهي تستعرض رشاقتها أثناء ممارسة تمرين رياضي صعب.

وعلقت تارا عماد على الفيديو قائلة :" دائما تلميذة"، في إشارة منها إلى أنها تتعلم رياضة جديدة.

وكشفت الفنانة تارا عماد عن كواليس عودة مسرحية علاء الدين في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتواجد الجمهور بنسبة ٢٥٪ فقط.

وقالت الفنانة تارا عماد في تصريحات لـ"دوت الخليج" إن أزمة كورونا اثرت على عرض مسرحية "علاء الدين".

وأضافت أنه يتم اتخاذ كافة الاحتياطات، وأوضحت أن صناع العمل رأوا انه من الأفضل العودة الي المسرح بنسبة ٢٥٪ افضل من عدم التواجد نهائيا.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).

وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.