أكرم حسنى يكمل تصوير فليمه العميل صفر في يناير المقبل

يستكمل الفنان اكرم حسنى تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر" فى يناير المقبل والذى من المقرر ان يعرض فى عام 2021.

والفيلم توقف تصويره بسبب انشغال المخرج محمد سامى فى تصوير مسلسل "نسل الاغراب" الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

يذكر ان اكرم حسنى خاض عدد من الافلام فى الفترة الاخيرة وحقق نجاحا كبيرا ولعل من ابرزها فيلم "البدلة" مع تامر حسنى.

كما قدم فيلم "بنك الحظ" الذى شارك ايضا فى بطولته مع الفنان محمد ممدوح.

وكان والده المهندس "حسني عبدالرحيم"، لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينينات، وتوفي 7/11/2019

وكان قد أعلن أكرم حسني عن بدء التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر"، ونشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بالمخرج محمد سامي والمؤلف وائل عبد الله.

كما شارك برأيه على انستجرام حول الحلقة الاولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة " إيه العظمة دي؟! براڤو لكل صناع العمل من اداء عبقري لأحمد أمين، لإضاءة وصورة مبهرة لشيكو، لموسيقى تصويرية لخالد الكمار، لمونتاچ أحمد حافظ، لحوار ورؤية ابداعية لعمرو سلامة، للمنتج المنفذ المحترم محمد حفظي .. شكرا لكل صناع " #ما_وراء_الطبيعة " .. شرفتونا