غادة نافع تتسلم جائزة النيل تكريما لوالدتها الراحلة ماجدة

تسلمت اليوم الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة الصباحي جائزة النيل من المستشار هشام عزمي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة تكريما لوالدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي عن دورها في المجال الفني ، حيث كان من المقرر أن تتسلم الراحلة بنفسها، إلا أن وفاتها أعاقت هذا الأمر.

جائزة النيل هى أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة من الجوائز أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999.

يذكر أن غادة نافع هي ابنة الفنانة (ماجدة) والفنان (إيهاب نافع كانت بدايتها في أفلام تلفزيونية من بطولة والدتها، مثل: (عندما يتكلم الصمت) 1988، (ونسيت إني امرأة) 1994. شاركت في مسلسلات تليفزيونية، مثل: (الكومي) 2001، (والقلب إذا هوى) 2003، (شخلول) 2006، (الملك فاروق) 2007.

ولدت ماجدة الصباحي في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية. كان أبوها موظفا في وزارة المواصلات. بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس. دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي أنتجتها "جميلة" و"هجرة الرسول" وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد. تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه إبنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية. قامت بدور بارز في جمعية السينمائيات، واعتبرت من أبرز الممثلات في السينما العربية، إذ اتسم أداؤها بالتقمص للشخصية.