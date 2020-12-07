مهرجان القاهرة السينمائي .. سجادة حمراء للفيلم المصري "عنها".. غدا

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء غد الثلاثاء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عرض سجادة حمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42، في عرضه العالمي الأول، كما يقام عرض ثان للفيلم نفسه في التاسعة والنصف من مساء غدا أيضا بمسرح we في دار الأوبرا المصرية.
تدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.
وتدخل درية في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.
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