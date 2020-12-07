نيللي كريم وماجد الكدواني بطلا فيلم "جوزين في الحلال"

القاهرة - محمد ابراهيم - يجمع فيلم "جوزين في الحلال"، النجمة نيللي كريم والفنان ماجد الكدوانى، والذي بدأت تحضيراته خلال الفترة الماضية والتعاقد مع باقي فريق العمل ليتم البدء في تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير فيلم "جوزين في الحلال"، بداية العام المقبل، وهو من إخراج محمد علي، ويدور في إطار كوميدي وهو من نوعية الأعمال التي تحمل رسالة معينة للزواج.

وتدور قصة فيلم "جوزين في الحلال" حول المشاكل والازمات الاجتماعية التي توجه الازواج في بداية حياتهم وذلك بشكل كوميدي؛ لتوجيه رسالة خاصة لأزواج.