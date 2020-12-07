شاهد.. ريهام أيمن مع زوجها شريف رمزي من مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة ريهام ايمن صورتين لها مع زوجها الفنان شريف رمزى من مهرجان القاهرة السينمائى وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت ريهام ايمن على الصور قائلة: " الصورة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ".

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وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.