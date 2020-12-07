عن تامر حسني وزوجته.. سؤال ضايق زينة ورفضت الإجابة عنه

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة زينة، مع عدد من الصحفيين، في لقاء مجمع على هامش حفل أقيم مساء أمس بأحد الفنادق.

السؤال تعلق بدور وساطة قامت به الفنانة للصلح بين تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، وهو ما ردت عليه بغضب قائلة "هو أنا جاية أتكرم ولا أجاوب على النوع ده من الأسئلة".

وبادرها صحفي آخر بسؤال يرضيها، حول رأيها في فوزها بجائزة الجمهور، فابتسمت وقالت له "تعالى هنا"، للابتعاد عن صاحب السؤال الذي ضايقها وأحرجها.

كانت شائعات ترددت عن خلاف بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وأن زينة - التي أشيع أيضا أنها كانت تعيش قصة حب مع تامر حسني منذ سنوات - تدخلت للصلح بينهما.