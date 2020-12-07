عن تامر حسني وزوجته.. سؤال ضايق زينة ورفضت الإجابة عنه

السؤال تعلق بدور وساطة قامت به الفنانة للصلح بين تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، وهو ما ردت عليه بغضب قائلة "هو أنا جاية أتكرم ولا أجاوب على النوع ده من الأسئلة".
وبادرها صحفي آخر بسؤال يرضيها، حول رأيها في فوزها بجائزة الجمهور، فابتسمت وقالت له "تعالى هنا"، للابتعاد عن صاحب السؤال الذي ضايقها وأحرجها.
كانت شائعات ترددت عن خلاف بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وأن زينة - التي أشيع أيضا أنها كانت تعيش قصة حب مع تامر حسني منذ سنوات - تدخلت للصلح بينهما.
البعض رأي أن القصة حقيقية، وأن الخلاف والانفصال والعودة حقيقية، في حين رأي البعض الآخر أن القصة مفبركة، ومتفق عليها بين الزوجين من أجل إبقاء تامر حسني في دائرة التريند.
اعتمدت وجهة نظر الفريق الأول على نقطة أساسية، وهي أن تامر حسني "نجم الجيل" وليس في حاجة لعمل مثل هذه "التمثيلية" بالاشتراك مع زوجته، بعد كل هذه السنوات من النجاح والنجومية.
أما وجهة نظر الفريق الثاني فاعتمدت على عدة عناصر ملفتة، منها..
أولا: منطقية الأحداث
رأي هؤلاء المعتقدون بقصة الفبركة أن خبر الانفصال والعودة غير منطقي، وأن انتشار صور وفيديو عادي لتامر حسني مع إحداهن، لا يكفي دليلا لطلب الانفصال، خاصة أن نجم الجيل ظهر عشرات المرات وهو يحتضن معجباته اللاتي يهمن به في كل مكان.
ثانيا: العودة
العودة السريعة لزوجة تامر حسني إلى بيتها، بناء على رسالة رومانسية، لم توضح أي سبب للخلاف، لم تقنع كثيرين أيضا من رواد السوشيال ميديا.
ثالثا: الرسائل
لم يقتنع كثيرون بقصة الرسائل الرومانسية المتبادلة خاصة أنها جاءت بشكل دراماتيكي مؤثر، وبعد فترة وجيزة من الانفصال، وهو ما لم يقنع الكثيرين.
رابعا: المصادر
أكدت مصادر مقربة لـ دوت الخليج أن قصة الانفصال غير صحيحة، وأن علاقة نجم الجيل وزوجته على خير ما يرام، ويشهد على ذلك احتفال عيد ميلاده الذي حرصت زوجته على الاحتفال به في أغسطس الماضي في أجواء رومانسية، كما شوهدا بعدها أيضا ما ينفي وجود خلافات "منذ فترة" كما ذكرت الزوجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يتصادف كثيرا مع طرح تامر حسني لألبوم أو أغنية أو فيلم جديد، حدوث أمر ما مثير للجدل، في نفس توقيت طرح العمل، ما يلقي ظلالا من الشك حول هذه الصدف المتكررة.
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