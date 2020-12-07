بعد غياب 3 سنوات.. دينا تعود للسينما بفيلم سقراط ونبيلة

تعود الفنانة دينا إلى السينما بعد غياب 3 سنوات من خلال فيلم "سقراط ونبيلة" والذى من المقرر ان تبدا فى تصويره خلال الايام القليلة المقبلة.

والفيلم يشارك في بطولته الفنان أشرف عبد الباقى وأحمد فتحى وسامى مغاورى ومن تأليف عبد الفتاح كمال وإخراج هشام الشافعى.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.