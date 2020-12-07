لوسي لـ"الفجي الفني": "كويس انكم بتكرموني وانا عايشة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة لوسي، عن سعادتها بـ تكريمها من مهرجان "وشوشة" الأفضل لـ عام 2020.

وقالت في تصريخ خاص لـ "دوت الخليج الفني" بأنها سعيدة بالتكريم قائلةَ:" شئ جميل لما الصحافة بتكرم الفن، وكويس انهم بيكرمونا واحنا لسه عايشين".

وأضافت "لوسي" بـ أنها تحرص في اختيار أدوارها ولا تهتم بكثرة الظهور، قائلة: "أنا بختار للعمل اللى يناسبني، ومش لازم أكرر شخصيات قدمتها، وكانت آخر أعمالي فيلم "ورقة جمعية" والذي تم عرضه خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي بالدورة الماضية".

وتتناول أحداث فيلم ورقة جمعية قصة امرأة يُطلق عليها أم عبدالله (لوسي)، حيث تسعى لرعاية شقيقتها وعائلتها في حارة بسيطة من خلال إدارة محل كوافير خاص بها، والفيلم من تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلي.

يذكر أن، أخر اعمال لوسي مسلسل "البيت الكبير3" من بطولة كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

يذكر أن مسلسل "البيت الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى حول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.