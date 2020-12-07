أبرزهن تحية كاريوكا.. فنانات حطمن الرقم القياسي في عدد الزيجات

القاهرة - محمد ابراهيم - الزواج هو شرع الله وحلاله لكل من الرجل والمرأة وأمرنا الله بالزواج من أجل تعمير الكون، بعض الفنانات التي تزوجن خلال حياتهم مرات عديدة تجاوزات العشرة مرات، وكان تبريرهم أن هذا هو شرع الله.

ويقدم لك "دوت الخليج الفني" في هذا التقرير أبرز النجمات اللاتي تزوجت عدة مرات وكسروا أرقام قياسية بعدد الزيجات

1- تحية كاريوكا



كاريوكا كان عدد زيجاتها الذي وصلت إلى 17، حيث كان اول زواج لها من "أنطوان عيسى" الذي اعلن إسلامه ليتزوجها، لتحتل بذلك القائمة برقم قياسي في الزواج، وبررت كثرة الزواج بأنه أفضل لديها من العلاقات في الخفاء وقالت: شرع الله أفضل من الأشياء الأخري.

زواجها الثاني كان من أكبر أثرياء مصر في ذلك الوقت محمد سلطان باشا واستمر الزواج لستة أشهر كاملة ولكن انفصلا بعد طلبه لها التخلي عن الرقص.

وتزوجت للمرة الثالثة من ضابط أميركي يدعى ليفي الذي أعلن إسلامه حتي يتزوجها وسافرا إلى الولايات المتحدة، إلا أن الزواج لم يستمر طويلا وانفصلا.

زواجها للمرة الرابعة كان من المخرج فطين عبد الوهاب ووقع الانفصال بسبب غيرة زوجها الشديدة عليها.

زواجها الخامس كان من الفنان أحمد سالم وانفصل عن زوجته أمينة البارودي من أجل الزواج من تحية كاريوكا.

تزوجت للمرة السادسة من الطيار الخاص للملك فاروق،حسين عاكف،وسريعة حدث الانفصال بعد شهرين فقط من الزواج.

وتزوجت تحية كاريوكا للمرة السابعة من الفنان رشدي أباظة وسافرا سويا إلي لبنان ولكن وقع الانفصال سريعا.

زواجها الثامن كان من أحد ضباط الملك وهو البكباشي مصطفى كمال صدقي الذي اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 فانفصلت عنه.

ثم تزوجت للمرة التاسعة من الشاب عبد المنعم الخادم وكان مشهورًا بوسامته وثرائه، وبقيت على ذمته 5 أعوام ما شكل أطول زيجة لها حتى ذلك الوقت، ولكنها انفصلت عنه بعد طلبه اعتزال الرقص.

وتزوجت تحية من المطرب محرم فؤاد في بداية ظهورها وكانت هذه الزيجة الحادية عشر لها وانفصلا بعد وقت قليل.

زواجها الثاني عشر كان من أحمد ذو الفقار صبري ودام زواجهما لمدة عام.

زواجها للمرة الثالثة عشر من الكاتب المسرحي الراحل فايز حلاوة وبقيت معه 18عامًا ويعتبر أول مدة زواج لها ولكن انتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء.

زواجها الأخير كان من المخرج حسن عبد السلام واستمر حتى وفاته.

2- نجوى فؤاد



تأتي في المرتبة الثانية الراقصة والفنانة نجوي فؤاد فوصلت زيجات نجوى فؤاد إلى 15 زيجة.

تزوجت نجوى فؤاد حوالى 15 مرة، فقصصها مع الرجال كانت كثيرة وكانت في حالة تعطش للحب دائمًا، فتزوجت من الموسيقار أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الماسية وعازف القانون الشهير، وكانت القصة الأشهر والأغرب هي زواجها من الفنان أحمد رمزي لمدة 17 يومًا، والتي قال عنها رمزي إنه كان قد ذهب لزيارة نجوى فؤاد في منزلها فوجدها على خلاف مع أحمد فؤاد حسن، وبعدها فوجئ باتصال من صحفي يبلغه بأنه سيعلن بأن رمزي كان في منزل نجوى فؤاد وستكون فضيحة، وعلى الرغم من أن أحمد رمزي وقتها كان متزوجًا من أجنبية، لكنه خشى على نجوى فؤاد من الأذى والفضيحة، فتزوجها حفاظًا على سمعتها.

وتزوجت نجوى فؤاد أيضًا من رجل الأعمال فايز طراد ومدرب الرقص كمال نعيم وسامي المهندس، واللبناني سامي الزغبي مدير احد الفنادق في القاهرة، ورجل الأعمال الكويتي محمد الملا والفنان عماد عبد الحليم.

إنفصلت نجوى فؤاد لأول مرة عن زوجها أحمد فؤاد حسن، لأنه كان يريد أن ينجب أطفال بينما كانت تخشى نجوى فؤاد على رشاقتها وعملها الفني، فرفضت أن تصبح أم لكنها ندمت بعد ذلك، ولكن في زيجة اخرى كانت حامل بالفعل لكن زوجها أصر عى إجهاضها، وشعرت بالندم والوحدة بعد أن كبرت.

3- صباح



زواجها الاول من نجيب شماس والتي انجب منه ابنها صباح الشماس، وتزوجت للمرة الثانية من خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعو واستمر الزواج شهر واحد فقط.

تزوجت بعد ذلك من عازف الكمان المصري انور منسي وأنجبت منه هويدا ابنتها واستمر زواجها منه 4 سنوات وطلقت لإدمانه للعب القمار والديه عليه وأخذ أموالها.

تزوجت بعدها من المذيع المصري احمد فراج لمدة 3 سنوات وبسبب غيرته حدث الطلاق، تزوجت الفنان رشدي أباظة بسرعة شديدة، كما تم الطلاق بسرعة أكبر عندما انفصلا بعد 24 ساعة فقط. وكان رشدي أباظة انذاك مرتبطًا بالراقصة سامية جمال. يومها، سافر رشدي إلى لبنان لتصوير فيلم "ايدك عن مراتي"، وكانت صباح بطلة الفيلم فأعجب بها وكذب عليها عندما أخبرها انه انفصل عن سامية جمال.

وبعد 15 ساعة سافرت صباح إلى المغرب لإحياء عيد ميلاد الملك الحسن الثاني وهناك اتصلت بها شقيقتها سعاد وأبلغتها أن سامية جمال اتصلت بها وأكدت أنها لا تزال على ذمة رشدي أباظة، وبالفعل واجهته بذلك فلم يستطع الإنكار وعن طريق محامي الفنانين لبيب معوض تم الانفصال بعد 24 ساعة فقط من عقد القران الذي استمر فعليًا 14 ساعة بين الزوجين.

تزوجت صباح بعده من الفنان انور وجدي وقضت معه 5 شهور طلبت بعدهم الطلاق منه، ثم تزوجت صباح من الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج لمدة شهر واحد، كان زواجها السابع من المليونير يوسف حمودة واستمر زواجهما لمدة عامين.

تزوجت صباح من الفنان يوسف طبارة بعد ذلك واستمر زواجهم لمدة 5 اعوام وكان سبب الطلاق تعرضها الخيانه منه.

الزواج التاسع في حياة صباح استمر 17 عامًا من الشاب فادي وبسبب انشغاله عنها تطلقت منه، الزواج الاخير للفنانة صباح من جوزيف غريب

4- لولا صدقي



تزوجت لولا للمرة الرابعة وانفصلت عن زوجها 3 مرات، فكان الزوج الخامس محللا للزوج الرابع.

أما الزوج السادس فكان رسامًا فرنسيًا، ولم يستمر زواجهما سوى عام، وانفصلا بسبب استدعائه للعودة لباريس.

وكان زوجها السابع إيطاليًا، يشغل منصب مدير فندقي المقطم والمنتزه، وبعد انفصالهما تزوجت من علي رضوان مدير إنتاج شركتها السينمائية، وبعد انفصالهما تزوجت من رجل أعمال أرمني التقت به في لبنان، وبعدها سافرت معه للعيش في روما.

عاشت لولا صدقي في إيطاليا مع زوجها التاسع والأخير، منذ عام 1964، حتى وفاتها في 8 مايو 2001، عن عمر يناهز 77 عاما، ودفنت بالعاصمة الإيطالية روما.

5- مريم فخر الدين



تزوجت للمرة الأولى من المخرج محمود ذو الفقار واستمر الزواج سبع سنوات ثم وقع الطلاق لتتزوج بعده من الدكتور عبد الحميد الطويل، وعلى رغم أن هذا الزواج لم يستمر أكثر من عامين إلا أنه اسفر عن انجابهما ولدًا، ثم وقع الطلاق لتتزوج للمرة الثالثة من المطرب فهد بلان، وبعد سنوات قليلة يقع الطلاق لتتزوج للمرة الرابعة من شاب يدعى شريف الفضالي الذي كان يصغرها بخمسة عشر عامًا ولم يدم طويلًا.

6- سهير رمزي



وكان أول أزواجها الفنان ابراهيم خان، ولم يستمر زواجهما سوى عام واحد ثم وقع الطلاق لتتزوج من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا الزوج السابق لنجوى فؤاد، ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى خمسة أشهر فقط لتتزوج مرة أخري من الملحن حلمي بكرولأن العصمة كانت بيدها فقد طلقته بعد أربعة أشهر فقط من الزواج، وتزوجت بعد ذلك من الفنان محمود قابيل وكما تم الزواج سريعًا تم الطلاق أسرع، وتزوجت بعد ذلك من رجل الأعمال البورسعيدي سيد متولي الذي عاشت معه أعوامًا عدة، وكان حدث بينهما الطلاق مرتين ثم العودة وبعد المرة الأخيرة تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي وهو الزواج الذي لم يستمر سوى أشهر معدودة وقع بعدها الطلاق ثم الاعتزال ليكون زواجها الأخير من رجل الأعمال السوري خالد البكار.

7- ليلى طاهر



تعددت زيجات الفنانة المصرية ليلى طاهر، فلقد تزوجت لأول مرة من محمد الشربيني، وهو والد ابنها الوحيد أحمد، ولكنها انفصلت عنه لرفضه عملها بالفن والتمثيل، وبعدها تزوجت المخرج حسين فوزي وانفصلت عنه أيضًا بعد ثلاث سنوات، والمرة الثالثة كانت من الصحفي نبيل عصمت.

وفي عام 1964 تزوجت من الفنان ​يوسف شعبان​، ودام الزواج لأربع سنوات انفصلا خلالها ثلاث مرات، وقالت ليلى طاهر في حوار لها إن السبب كان العصبية الشديدة التي ميزت كل منهما، وأيضًا الغيرة بالرغم من عملهما في مجال واحد، ولكن المناقشات والمجادلات كانت تصل لطريق مسدود، وفي كل مرة كان يتدخل الأصدقاء لتتم العودة، لكن بعد الطلاق الثالث لم تكن هناك عودة مجددًا.

أما الزيجة الخامسة فهي من الملحن خالد الأمير، وبعد الطلاق تزوجت للمرة السادسة، لكن هذه المرة من خارج الوسط الفني.

وقالت ليلى طاهر عن تعدد زيجاتها إنها كانت ترغب في الإستقرار، وأيضًا ألا تتسبب في غضب إبنها الذي كانت تساعدها والدتها في تربيته، لإنشغالها بأعمالها الفنية.

8- ميرفت أمين



وفي عام 1964 تزوجت من الفنان ​يوسف شعبان​، ودام الزواج لأربع سنوات انفصلا خلالها ثلاث مرات، وقالت ليلى طاهر في حوار لها إن السبب كان العصبية الشديدة التي ميزت كل منهما، وأيضًا الغيرة بالرغم من عملهما في مجال واحد، ولكن المناقشات والمجادلات كانت تصل لطريق مسدود، وفي كل مرة كان يتدخل الأصدقاء لتتم العودة، لكن بعد الطلاق الثالث لم تكن هناك عودة مجددًا.

أما الزيجة الخامسة فهي من الملحن خالد الأمير، وبعد الطلاق تزوجت للمرة السادسة، لكن هذه المرة من خارج الوسط الفني.

وقالت ليلى طاهر عن تعدد زيجاتها إنها كانت ترغب في الإستقرار، وأيضًا ألا تتسبب في غضب إبنها الذي كانت تساعدها والدتها في تربيته، لإنشغالها بأعمالها الفنية.

6- ليلى مراد



تزوجت للمرة الأولى من الفنان أنور وجدي، الذي كان يتمتع بصفة الغيرة الشديدة، وكان حاد المزاج والطبع يجيد فن اجتذاب النساء، ذاقت معه مرار الغيرة غير المحتملة والتي أسفرت عن الطلاق مرتين، الأولى عام 1951، والثانية عام 1952 بعد 7 سنوات من المعاناة.

جاءت الزيجة الثانية من خلال قصة حب جمعت بينها وبين الطيار وجيه أباظة، الذي ينتمي لأسرة عريقة، ولم يكن يرغب في الإعلان عن هذه الزيجة خوفا من غضب وبطش أسرته.

حافظت ليلى مراد على سر زواجها منه إرضاءً لرغبته، وأرغمها حبها على الغياب عن السينما والغناء ونسيان الشهرة والمجد الذي حققته في ذلك الوقت، وانتقلت للعيش معه في شقته السرية، لكن حملها المفاجئ جعلها تقلق على المستقبل الذي ينتظر طفلها، ومن هنا اتسعت دائرة المشاكل بينهما حتى قرر الزوج الانفصال بعد عام واحد من زواجهما، وبعد إنجاب الفنانة ليلى مراد لابنها، حاول أباظة أن ينكر علاقته بالمولود، لكنه اعترف به في نهاية الأمر.

الزيجة الثالثة للفنانة الراحلة جاءت في ظروف مختلفة، حيث تعرفت على زوجها المخرج فطين عبد الوهاب الذي كان يخرج فيلم لشقيقها الفنان منير مراد فانجذبت إليه، لكنها في نفس الوقت ترددت كثيرًا إذ كانت تخشى أن تتذوق مرارة تجاربها السابقة في الزواج، ولكن فطين استطاع بطريقته أن يطمئنها حتى وافقت على الزواج منه.

وبالفعل تزوجت ليلي للمرة الثالثة من المخرج فطين عبد الوهاب وتم عقد القران وكان الشاهد هو الفنان سراج منير، وحاولت الراحلة بشتى الطرق أن تسعد زوجها وتحقق له حلم الأبوة بعد أن تعدت الـ35 عامًا حيث عرضت حياتها للخطر من أجل هذا الإنجاب، وقضت الفنانة الراحلة عند الولادة يوما كاملا اقتربت فيه من الموت حتى أجريت لها عملية جراحية وأنجبت بالفعل ابنها زكي فطين عبد الوهاب.

وبعد 11 عامًا من الزواج جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وتم انفصالها نهائيا عن زوجها رغم كل المحاولات من الفنانة هدى سلطان وزوجها فريد شوقي والفنانة زينب صدقي لإقناعها بالعدول عن قرارها إلا أنها صممت على الطلاق على أن تحتفظ بحضانة ابنها الرضيع.

7- هدى رمزي



زوجت في بداية حياتها ممثلًا اسمه خالد ولم يستمر زواجها طويلًا، ثم تزوجت من رجل الأعمال طه غانم الذي طلقها بعد مشاكل طويلة ولها منه ابن واحد هو محمد. والعام 1986 تزوجت من محام اسمه سمير عيسى والعام 1991 تزوجت من رجل الأعمال الهارب مصطفى البليدي الذي طلقها ثلاث مرات خلال عام واحد عاشته معه.



وتزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى محمد عيسى، اما آخر أزواجها فكان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبدالمنعم، ولكنها طلقته. وبعدما أعلنت اعتزالها توارت تماما ولم يعد أحد يعرف أسرار حياتها الخاصة. ولكن هناك من يؤكد أنها ارتبطت للمرة السابعة. وتزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى محمد عيسى، اما آخر أزواجها فكان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبدالمنعم، ولكنها طلقته. وبعدما أعلنت اعتزالها توارت تماما ولم يعد أحد يعرف أسرار حياتها الخاصة. ولكن هناك من يؤكد أنها ارتبطت للمرة السابعة. 8- هدى سلطان



تزوجت اربع مرات كان اولاها من شاب من خارج الوسط الفني اسمه محمد نجيب وأنجبت منه ابنتها الكبرى نبيلة. ثم تزوجت من المنتج فؤاد الجزايرلي وبعده من الفنان الكبير الراحل فريد شوقي والد ابنتيها مها وناهد. وآخر أزواجها كان المنتج والمخرج حسن عبدالسلام. 9- سميرة أحمد



تزوجت سميرة احمد أربع مرات أيضًا اولاها من بطرس زريبات، ثم الكاتب وجيه نجيب وأنجبت منه ابنتها جليلة ثم المنتج أديب جابر، أما رابع أزواجها فكان المنتج صفوت غطاس. 10- زبيدة ثروت



أما زبيدة ثروت التي ساوت سميرة أحمد في عدد الزيجات فتزوجت رياضيا اسمه ايهاب الغزاوي ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل نصف المشهور عمر ناجي. 11- زهرة العلا



