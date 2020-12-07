في ذكرى ميلاده.. حنان مطاوع تتذكر والداها الراحل بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - تذكرت الفنانة حنان مطاوع والداها الراحل الفنان القدير كرم مطاوع الذي يحل عيد ميلاده اليوم السابع من شهر ديسمبر كما تحل ذكري وفاته بعد غداً الأربعاء الموافق التاسع من ديسمبر.

ونشرت حنان مطاوع صورة لوالداها الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتذكرنه بكلمات مؤثرة وكتبت : عيد ميلاد بابا حبيبي النهاردة وذكري وفاته بعد بكرة ، الله يرحمك يا حبيبي في الجنة ونعيمها.

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل متابعيها داعيين له بالرحمة والمغفرة منهم الفنان نور محمود وكتب : الله برحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة يارب.

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.