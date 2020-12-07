زينة: "لا أحضر المهرجانات الفنية إلا للتكريم ..أنا مش فستان"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة زينة عن سبب عدم حضورها المهرجانات الفنية ، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، لا أحضر المهرجانات الفنية لأني مبحبش أبقي مجرد فستان معدي على السجادة الحمرا ، أنا ليا قيمة أنا مش فستان

وتابعت قولها : بروح فقط لو هستلم جايزة أو هسلم حد من زمايلي جايزة أو أكون في لجنة تحكيم ، لازم يبقي في سبب للتواجد لأني متربتش على كده في الشغلانة.

والجدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح الصريطي.